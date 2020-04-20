交通部長林佳龍日前赴杉林溪與全國觀光遊樂業者座談，指出提供給各業者的營運費用補貼20萬元已全部核撥，薪資費用及團體訂單取消補貼將自本周陸續撥款。觀光局也編列3億元經費，用以補助業者投資新設施、創新服務與數位提升，協助業者提升服務品質。

林佳龍表示，交通部針對新冠肺炎疫情造成的衝擊，不僅著眼於短期紓困，也同時放眼於長期的觀光轉型與振興。針對紓困方面，觀光局編列138.9億預算，針對觀光產業提供紓困貸款，每家資本性支出最高3000萬、周轉金最高2000萬。

此外，人才培訓計畫補貼派員參加的業者每人最高補助1萬8960元，營運費用補貼每家20萬元。針對未採減班休息或減薪未達2成的業者，依員工原來薪資40％、每位最高2萬元計算給予補貼，因疫情取消的團體訂單每人補貼200元。

針對觀光轉型與振興方面，林佳龍指出，將透過優質化計畫，補助業者辦理投資新設施、設備更新、創新服務及數位硬體設施，每家最高3000萬元，預計4月下旬發布實施，盼業者可趁疫情期間檢整各項軟硬體設備，待疫情過後用更好的服務迎接國內外旅客。

觀光局副局長周廷彰指出，因應武漢肺炎疫情，觀光局提出的觀光產業人才培訓計畫，已通過台灣觀光旅遊區協會14案，融資貸款與利息補貼已有業者核貸約7千多萬元。在紓困2.0中，提供給業者的一次性營運補貼20萬元，已於16日下班前全部核撥。

至於每位員工最高2萬元的薪資補貼，周廷彰表示，將自本周起陸續核撥。針對今年6月底前取消的團體訂單，觀光局預計每人補貼200人，目前已有6家業者申請，後續將加速審查。

(時報資訊)