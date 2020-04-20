政府針對受新冠肺炎疫情衝擊的小型攤商及商家等「小規模營業人」，提供最高申貸50萬元的紓困貸款專案。臺企銀（2834）宣布自今（20）日起開辦受理，強調從寬、從速、從簡原則，年利率最高不超過1％、貸款期限最長1年。

新冠肺炎疫情對小型攤商及店家營運造成直接衝擊，但多數業者因營運規模小，難以向銀行取得融資。臺企銀表示，這些急需被照顧的對象，此次不用準備過多資料，透過該行簡易申貸表格和簡化的核貸流程，只要達到審查標準就核予貸款。

臺企銀說明，「小規模營業人」若有稅籍登記，且每月銷售額未達使用統一發票標準，只要簡易評分達70分，信保基金即可保證10成擔保，一樣可順利申請政府紓困低利貸款，該行將力拚3個工作日內，將周轉資金快速送到客戶手中。

臺企銀表示，身為全國唯一中小企業專業銀行，將秉持主動關懷精神，積極協助小規模營業人度過難關。若借款人對申請貸款有任何疑難雜症，都可在全台125家分行最新成立的「紓困振興專區服務窗口」，由專人提供專業諮詢。

(時報資訊)