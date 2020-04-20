新冠肺炎自爆發以來，世衛秘書長譚德塞的表現，遭到世界各國譴責，更被各界要求下台負責。不過，大陸外長王毅此時來個雪中送炭，為譚德塞加油打氣，讓譚德塞感動大喊，歷史會還他公道！不過，譚德塞的言論讓網友看不下去，怒轟譚德塞要人還他公道，就證明自己沒有隱匿疫情！

大陸外交部長王毅18日與世衛組織總幹事譚德塞通電話，為譚德塞加油打氣。對此，譚德塞表達感謝之意，感謝中方對世界衛生組織持續堅定的支持。譚德塞還說，雖然他本人和世衛組織受到各種攻擊和抹黑，「但我相信，只要堅持真理和做正確的事情，總有一天事實真相會大白於天下，歷史自會有公論」。

不過，譚德塞言論讓批踢踢網友實在聽不下去，怒轟譚德塞「只能互相取暖，可憐」、「被各界要求下台...受外界肯定？不覺得打臉嗎」、「要還你公道，就讓美德法權威機構公開測謊啊」、「快被切割的人」、「好的，歷史罪人」！

(中時電子報)