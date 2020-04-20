美國吉利得科學旗下「瑞德西韋」的早期新冠臨床試驗證實，能幫助重症患者快速好轉，以及美國總統川普發布重啟經濟指南，分三階段實施，宣稱美國有多達29個州可能較快地復工。

美股四大指數收漲，漲幅介於0.87%至2.99%，但科技股漲跌互見，Apple下跌1.36%，美光、台積電ADR收漲。

在台積電繳出優於預期的第一季成績單，以及美國傳「瑞德西韋」用藥見成效，雙利多帶動下，台股開高上攻，指數最終上漲221.56點，漲幅2.14%，收在10,597.04點，成交金額為2,316.65億元。

三大法人合計買超235.88億元，外資買超203.94億元、投信買超24.92億元、自營商買超7.02億元。

台股價漲量增，結構有利於盤勢，後勢需價跌量縮，價漲量增。短撐為5日線(約10,370點)附近，壓力為季線(約10,850點)附近。KD交叉向上，9日K值高於80，進入超賣區，提防漲多回檔的可能。

指數續創波段新高，沿5日線一路走強，因此5日線未跌破前，方有機會向上挑戰季線，指數反彈逾兩千點，操作建議控制持股比重，預防高檔風險，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

(時報資訊)