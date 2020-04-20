谷口愛理現在模樣和過去差很大。(圖／翻攝自日網)

21歲前日本女偶像谷口愛理，日前因涉嫌持有大麻被捕，其實，她過去是HKT48成員，原本星途備受看好，卻因爆出醜聞退團，後一度轉型成寫真偶像，2016年消失演藝圈，據悉，她現在任職酒店女公關，網友也發現，她和過去清純模樣差很大，差點認不出來。

谷口愛理本和宮脇咲良、本村碧唯是HKT48同期，星途備受關注，據《週刊文春》報導，她卻在加入組合不到1年，爆出未成年抽菸、喝酒，還有成員秘交粉絲戀愛等，當時她和另外4人閃電退團，不過她沒放棄演藝夢，2014年轉型當寫真偶像，卻成績普普，最後消聲匿跡，2016年淡出演藝圈。

據悉，她現在當起酒店女公關，不僅和過去清純模樣差很大，穿搭也多是露胸的火辣打扮，此外，她開設抖音帳號，吸引逾8萬網友追蹤，在酒店圈闖出名號，而網友看到她現在的樣子都嚇壞了，直呼「和偶像時代的清純國中生差太多」。

(中時電子報)