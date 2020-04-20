海軍磐石軍艦18日確定3人確診，昨再新增21例確診病例，累計已達24人確診，使外界開始質疑國軍是否隱匿疫情。這起事件引發各界關注，國民黨、民進黨以及許多媒體人紛紛提出許多質疑，這些疑點恐是磐石艦染疫的最大破口。

●國民黨主席江啟臣：

江啟臣質疑，為什麼國防部700多名官兵的敦睦艦隊出航，竟未通報「疫情指揮中心」，甚至返航後也僅詢問指揮中心有關「遠洋漁船與國際郵輪」的狀況，究竟在隱藏什麼？國防部可以自外於疫情中心指揮嗎？

●國民黨台北市議員王鴻薇：

王鴻薇質疑，軍方有沒有給足軍艦上足夠的口罩 ，一定要查清楚講明白。

●國民黨桃園市議員詹江村：

詹江村質疑，艦艇放下那麼多軍人，從帛琉回來，為什麼可以不用隔離？

●藍委陳以信：

陳以信質疑，這次敦睦艦隊在疫情蔓延下還堅持出航，當初這項決定到底對不對？更加重要的漢光兵推不是都決定停辦？敦睦艦隊為何還非要出發不可？為何可以停靠帛琉？這些政策決定是誰下的？

●藍委李貴敏：

李貴敏質疑，敦睦艦隊出發時口罩等防疫物資有帶足量嗎？航行中是否戴口罩，多久量官兵體溫？到現在為止，靠港時官兵活動地點掌握了嗎？海軍敦支指揮官、艦長是刻意隱匿疫情，還是麻木不知？

●政治名嘴李正皓：

李正皓質疑，新增的21例在航行中也都沒有回報或求醫嗎？若有回報或就醫，那海軍要怎麼自圓其說？他呼籲國防部在保護個資的前提下公佈21位確診者在艦艇上的就醫紀錄，尤其陳時中說累計24例確診個案中，有18例個案是沒有什麼症狀，換句話另外6位是有出現症狀的，這6位如果有就醫、有回報，那就是海軍是否有隱瞞疫情的關鍵。

●資深媒體人李艷秋：

李艷秋直問海軍和國防部6個關鍵問題，包括一、防疫如同作戰，軍隊對防疫的教育做了什麼？前3個確診案例，除了一人向醫官反映，其餘兩例都有症狀但未告知醫官，證明官兵根本欠缺對病毒的常識，對異常症狀也毫無警覺性。二、艦隊在出發前，長官們對目的地的疫情充分掌握了嗎？據疫情指揮中心表示，艦隊在回程時才與指揮中心聯絡，詢問船舶靠岸有甚麼規定，證明艦隊在出發前，根本沒有連絡疫情中心蒐集足夠資料，就貿然出發。三、4/15官兵下船前，海軍對700多人做了哪些健康管理？有沒有虛應故事？四、在外國幾乎都封閉陸空交通的時期，誰決定敦睦艦隊要出航？為什麼？五、敦睦艦隊真的只去了帛琉嗎？有沒有秘密任務未公布？六、軍中生活如此緊密，每人每天卻分不到一個口罩，國防部連這件事都不敢反映嗎？三軍統帥把口罩到處送人做外交，自己的子弟兵卻暴露在高風險的感染環境裡，這是哪門子的邏輯？

●綠委許智傑：

許智傑表示，就目前為止看起來，防疫確實有疏失，現階段應趕緊做好防疫，避免疫情繼續擴散。

●民進黨立委高嘉瑜：

高嘉瑜表示，近日爆出的國軍口罩問題及此次磐石艦群聚感染，都顯示國防部對新冠肺炎防疫問題疏於管理，她質疑國防部恐怕有隱匿相關狀況之嫌，才導致疫情爆發。

●民進黨立委劉世芳：

劉世芳質疑艦艇為何沒有遵守中央疫情流行管制中心規定，進到國內就要14天的居家檢疫跟隔離，她認為軍系的系統需要反省跟檢討一下，為何跟別人的天數不一樣！

(中時電子報)