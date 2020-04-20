朱立倫赴彰化，偕彰化立委謝衣鳳及中小企業、商圈業者進行早餐會座談。(朱立倫辦公室提供)

全球疫情延燒，不僅東南亞疫情讓供應斷鏈，歐美需求市場停擺，台灣中小企業占全體企業97.64％、就業人數將近900萬人，百業停工，整個產業正面臨潰堤。前國民黨主席朱立倫今（20）在臉書發布「台灣早安Ep2」，內容是他赴彰化與中小企業者、商圈業者早餐會對談，立委謝衣鳳也與會；朱立倫呼籲紓困方案申請流程「不能以台北看天下」，「端出紓困牛肉、卻吃不到！」且若不即時協助企業顧員工，恐將爆發失業潮。

朱立倫在早餐會中質疑，政府的經濟預估太過樂觀，「IMF跟我們自己的估計都是負值」，政府官員還在堅持台灣經濟成長率可以保持正1％至2％？朱強調，歐美疫情上個月大爆發，兩個地方佔全世界GDP的50％，也是消費品最大宗市場，若歐美需求鏈開始停擺，台灣沒有理由樂觀。

「接下來就是救失業、中小企業。」朱立倫提出三項目放寬標準，第一是救急，針對產生立即性風險的人、弱勢貧窮救助。他說，台灣底層20％的民眾入不敷出，且真正存款率高的最多擴大到40％，剩下的是真正需要的人，包含很多中產階級在內。

其次，政府應該在需求恢復之前，協助這些中小企業負擔營運之外的龐大的員工薪資，若決定補助四成薪資，動作要快、認定要寬，「否則將迎來失業潮。」

此外，朱立倫針對企業貸款、週轉金提到，QE量化貨幣寬鬆讓資金借貸成本下降，雖撐起資本市場，但能否讓個人商家、小企業受惠，有待觀察。他提醒，目前聽到的都是貸款程序困難、申請證明困難，「一定要盡快排除這些申請障礙」。

貿詮實業總經理賴志峰提到，外國客戶給的是年單，現在死定了，材料都買了，材料不計成本，每個月要出貨，現在不能出，要延後到何時不知道。他表示，目前僅能教育訓練，苦撐員工薪資，加上資金週轉壓力，「隨時可能潰堤」。

彰化縣鹿港廟口商圈協會顧問謝芬玲則說，鹿港商圈大都沒有使用發票，政府紓困會議，講得很簡單，但小商店可能連記帳手札都沒有，「買20斤大麵條直接付現，怎麼提出營收證明？」

台灣廚師聯盟理事長謝秀櫻則分析，政府推的外送平台替代，小本經營商家無法承擔抽成比例，「一碗麵線25元抽30％？怎麼生存得下去？」

立委謝衣鳳表示，將替所有中小企業及商家在立法院發聲，搶救企業及員工生存；目前紓困方案裡的行動支付、外送平台替代，都難以適用中南部距離遠、支付綁定缺乏的產業生態，有必要檢討。

(中時 )