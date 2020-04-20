宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清指出，目前若是從股價基期來看，可觀察搶短標的特徵，但也要避免亂搶某些特徵個股，以及須提防台股及美股漲多回檔，出現補跌或大跌。

宏遠投顧投資研究處並提出以下四點分析。

一、台股跌深反彈，任何股票大跌後都會出現跌深反彈，只是反彈幅度多寡而已，受到肺炎疫情影響造成失業率大增，未來一兩季全球經濟不會好，台股大盤指數及個股股價已大幅反彈，不能再看得很樂觀。

建議投資人以「刪去法」剔除不可投資的產業及弱勢股，只選擇未來趨勢有利的產業及強勢股就好，汰弱留強。

二、目前及未來趨勢有利的產業以食品、防疫、PC及伺服器、遠端視訊及5G 網通、宅經濟、自動化、眼科等產業為主，電子股以承接中國PC和伺服器品牌廠及中國5G接單比重較高的台廠較優。

惟近期上述相關公司股價已大幅反彈，短線不建議再大量追高，須等股價拉回再來承接。

三、近期台股大盤及個股股價已大幅反彈，短線股價技術指標已過熱且投資人偏向樂觀之際，反而需要提高警覺可能出現漲多回跌。

建議持股滿手者，至少降低一半以上持股；持股一半者，逢高仍須降低部分持股外，也要汏弱留強；空手者，可趁未來個股股價漲多回跌找買點，短線持股 3~5 成就好，高出低進區間操作。

四、未來個股股價如有漲多回跌，搶短標的最好是獲利好且股價跌很深、籌碼越乾淨的低股價基期的趨勢有利個股，反彈幅度將會比較大。

至於股價基期還很高者，建議不要亂搶，更須提防股價反彈後，或因未來業績及獲利不如預期及下修，或台股及美股漲多回檔，出現補跌或大跌。

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(中時電子報)