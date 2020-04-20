宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清表示，此時胡亂追高股價恐怕就會被套到，需再觀察將來個股股價出現往下再大跌一次，才會再出現較高的投資報酬率。

台積電公布優於預期的第一季獲利及第二季展望、吉利德的瑞德西偉證實對 新冠肺炎顯著有效，在台積電股價大漲及美股期指大漲之下，4月17日台股大 盤最多大漲335點，台股大盤指數最高來到10,710點，剛好大彈到台股指數大跌3,645點的0.6位置。

宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清分析，台股大盤最後收在10,597點，上漲221點，爆大量留上影線，除了台積電、大立光、鴻海等三王以及少數個股股價強勢外，大多數個股股價開高走低收小紅甚至許多個股股價還翻黑，應該是厲害的投資人趁股市大盤及個股股價大漲之際在賣股票吧。

至於，這一次台股大盤大幅反彈是否可以脫離以往的歷史經驗（彈0.6），直接反彈挑戰波段跌幅的0.618甚至超過？或是做520行情呢？說真的，沒有人有把握，畢竟受到肺炎疫情影響真的很嚴重。

陳國清說，即使目前個股股價仍有上漲空間，或有機會突破 0.6再往0.618邁進，但因最好賺時點已過，再漲的空間越來越有限，個股股價也將會震盪劇烈，只剩少數個股有較多的表現。

由於目前基本面沒有之前這麼好，個股股價大幅反彈後，仍然要面對未來經濟數據及個股基本面不如先前預期好的情況，且因台股大盤及個股股價反彈至 今，預期短線買進的報酬率已不高，此時胡亂追高股價恐怕就會被套到，除非將來個股股價有出現往下再大跌一次，才會再出現較高的投資報酬率。

如果未來台股大盤及個股股價還有機會大漲，最好是透過利空往下再來洗盤一次，屆時籌碼洗乾淨且浮額變得更輕，台股大盤及個股股價就有機會再做第二波大反彈。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)