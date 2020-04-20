海軍敦睦艦隊截至今（20日）上午6時，已累積24例新冠肺炎確診，是目前我國最大宗群聚感染，從全台各地召回三艘軍艦共744名官兵。不過昨（19日）晚間，高市府初步疫調後公布七個據點，要求只出不進、台南市百貨公司緊急消毒、台北市府表示尚在研議是否公布官兵足跡。網友對此狂酸，「防疫視同作戰！你已陣亡了！」

台南市新光三越19日晚間緊急消毒。（圖／台南市政府）

由於案396、397、398都是在下船前就出現症狀，導致指揮中心必須連夜召回三艘軍艦共744名官兵；但官兵們下船後全台趴趴走，讓全民神精跟著緊繃。海軍副司令梅家樹18日說：「我們是全程都要戴口罩，我們官兵即使在帛琉所有活動，我們都是要求要戴口罩。」但在當地的影片、照片被翻出之後，昨日又改口坦承沒有戴口罩，並鞠躬道歉。

744名官兵緊急被從全台各地召回採檢。（圖／王必勝臉書）

「國防部發言人」臉書昨日傍晚發文表示，將編成專案調查小組，配合指揮中心並以「公開、透明、信任、專業」原則誠實面對，絕不隱瞞。發文一出就有許多網友留言支持，「請支持國軍」、「可以不要如此苛責嗎」、「現在不是究責的時候」、「很遺憾發生了這種事，但指責不能解決疫情與衍生的問題」、「4／18日已全軍1人1口罩，4／19日以後確診官兵不能算國防部的錯」。

不過也有許多網友罵聲連連，直言「早就說禁止出國，現在帛琉是算國內？」、「國家擋了這麼久，被你們毀了」、「誰決定在帛琉當地不用戴口罩的」、「國防布蓋好蓋滿」、「納稅人出錢的畢業旅行延後吧」、「爽日子過太久的，軍紀鬆散」、「沒有保衛國家就算了，還造成防疫破口」、「明知故犯」、「這種時候敦睦什麼東西」、「都隱瞞完了，被發現了，才說絕不隱瞞」、「任務失敗，下台領便當吧」、「國防布越變越大塊」、「國防部部長應該要自我了斷，下台負責」。

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(中時電子報)