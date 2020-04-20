海軍敦睦艦隊包含18日3例，昨（19日）再暴增21例官兵確診，累計24名官兵感染新冠肺炎，其中二例戶籍設在桃園，桃園市長鄭文燦昨晚在臉書PO文表示，桃市府將在今（20日）早公布2例足跡，不料卻遭網友狂洗版砲轟「為什麼要等到明天」、「輸給韓團隊，半慢半拍，丟臉」。

鄭文燦在臉書表示今天才公布設籍桃園2例確診官兵足跡，遭網友洗版砲轟。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

鄭文燦針對這次海軍敦睦艦隊官兵染疫一事，昨PO文中列出兩點表示，桃園市衛生局已經完成2位設籍桃園確診官兵活動史與接觸範圍，除了回報中央流行疫情指揮中心，也會針對接觸者進行檢疫，並依據接觸範圍發送簡訊通知，其次，市府將在20日早上公布2案例的疫調足跡。

但這篇PO文一公開立即引發網友反彈，要求市府應該立即公布確診個案的疫調足跡，不是讓大家焦急等待一夜，紛紛在其他PO文底下留言抨擊「台中跟高雄都公布了，我們在等您」、「輸給韓團隊，慢半拍，丟臉」、「不是說20日要公布嗎？為什麼刪文」、「各縣市紛紛公布確診足跡，桃園剛剛為什麼宣布要等到明天」。

不過也有網友緩頰表示，桃市府團隊可能希望事發軍艦的官兵能誠實告知疫調人員相關接觸史及足跡，才決定20日公布。

(中時電子報)