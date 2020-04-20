海軍敦睦艦隊成防疫破口，累計已有24人感染新冠肺炎，可是海軍是如何遭感染，軍方的回應屢被媒體打臉，讓外界質疑是否有隱匿疫情。不過，退將栗正傑認為，在海上快兩個月，好不容易回到母港，官兵憋了很久沒放假，有不舒服症狀者，當然會等放假再自己去看診！於是上下一心，開開心心宣布放假！

海軍防疫破功，從18日的確診3例，到一夕暴增成總數24例，這也讓台灣防疫出現大破口，為何會有官兵確診卻成漏網之魚？國民黨團質疑「是否有人想隱瞞疫情」或資訊傳遞過程出現破口？

對此，栗正傑在臉書發文指出，「在海上快兩個月，好不容易回到母港，官兵憋了很久沒放假，如果症狀不嚴重，任誰都不會主動說有症狀，害自己跟全艦隊同袍再被隔離14天被幹醮！所以長官問有沒有人身體不舒服？大家都回答沒有，心想喉嚨不舒服等放假出去再自己去看診！然後上下一心，開開心心宣布放假」！

(中時電子報)