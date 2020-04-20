無法良好控制血壓，很大原因在於沒有好好的吃、沒有吃對食物。(達志影像/shutterstock)

根據統計，台灣約有430萬名高血壓患者，其中高達160萬人根本不知道自己有高血壓，每天還是把高油、高脂和高鹽的食物吃下肚。因為，除非經常量測血壓，否則高血壓很可能沒有任何症狀，而且即便有自覺症狀，也因症狀不具特異性，因此，很容易被忽略。

至於已經被判定為高血壓的患者，根據國民健康局2007年的調查，高血壓患者中可以將血壓控制在目標範圍內的比例不高，僅約30，距離及格邊緣很遠。其實無法良好控制血壓，其中很大的原因在於生活型態沒有適當地調整，尤其是飲食習慣這個部分，沒有好好的吃、沒有吃對食物。

台灣高血壓學會祕書長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，根據美國國際預防高血壓第7次會議報告（JNC7）的建議，維持理想體重、採高鉀及高鈣的飲食原則、減少飲食中的鈉含量、增加身體的活動量、避免過量飲酒等等，都具有降低血壓的功效。不但一般人可依此原則來預防高血壓，已經服藥控制高血壓的患者，可使降壓藥物的效果更理想，甚至可以降低藥物的劑量。

既然吃和血壓變化息息相關，那麼吃什麼或怎麼吃，會吃出高血壓呢？王宗道指出，臨床研究發現，高血壓的發生有其家族性，也就是和遺傳有關。如果父母一方有高血壓，下一代罹患高血壓的機率便為30～50若是雙親都有高血壓，子女罹患高血壓的機率則上升至50~70。在高血壓的成因中，遺傳雖然占了重要角色，屬於先天因素，但是除了與基因有關之外，也與同一個家族中，不論在飲食或是生活習慣方面，都有極高的相似性有關係。

1、鹽分攝取過量：

外在的環境因素也可能影響血壓變化，其中飲食方面具有相當強的影響性，尤其是鹽分的攝取。高血壓與鹽分中鈉離子的攝取有關。因為攝取過多的鈉，會增加水分在體內滯留，循環血量一旦增加，血壓就會上升，且增強交感神經的反應性，導致血壓攀升，所以，要預防高血壓，飲食應該保持清淡，不要吃重鹹。

2、飽和脂肪酸吃太多：

除了不能吃太鹹之外，還要減少飽和脂肪酸的攝取。研究分析發現，將食物中的脂肪總量減少，尤其是飽和脂肪酸，對於降低血壓的效果最為顯著。而在選擇食物種類方面，可以增加蔬菜、水果、低脂食物、堅果類以及穀類等食物的攝取，盡量避免高脂食物及甜食、零食等，肉類方面則以魚類、白肉取代紅肉。

3、蔬菜、水果吃太少：

多吃蔬菜和水果、飲食要節制、將體重控制在標準範圍之內，對高血壓來說也很重要。根據目前全球醫界及營養界公認具有控制血壓效果的高血壓保健飲食原則得舒飲食（DASH）臨床試驗，是將飲食由一般美式飲食，改變為富含蔬菜、水果及低脂食物，增加乳品與堅果類的飲食，同時避免食用含高脂、高飽和脂肪酸及高膽固醇的食品。

4、飲食份量沒節制：

已經有研究證實，體重每減輕10公斤，可以降低收縮壓5～20mmHg。而要健康減重，不外乎多運動以及飲食控制，改變飲食習慣對血壓值的影響很大，但也是最難做到的。但是其實能改善前述的幾項飲食習慣缺點，對體重控制就很有幫助，進而可以預防高血壓上身。

5、抽菸、喝酒不忌口：

抽菸會使血壓上升，還會造成心血管方面的傷害，因此務必戒菸。而有研究指出，適度且適量喝酒，可以降低冠狀動脈心臟病風險，所以，有人為了預防心臟病，開始喝酒保健，但卻忽略了「適量」的問題，還有經常性的過量飲酒，反而容易使血壓上升，因此喝酒的「量」相當重要；不過，正在服用降血壓藥物的人，若是大量飲酒，也可能會使治療無效。

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(中時電子報)