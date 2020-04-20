新北中和警方4月7日制伏拒檢的無照少年，一名陳姓員警出腳狠踹少年頭部，還嗆民眾「講三小」，之後更對少年開出約20萬元罰單。由於4名警員在過程中手段較硬、聲音較大，被民眾全程錄下後PO網，但警方卻稱4名警員當時全部沒有開啟胸前密錄器、行車紀錄器也剛好沒拍到。立委邱顯智對此狂酸，員警胸前綠光閃爍，難道是螢火蟲嗎？

邱顯智昨（19日）在臉書發文表示，4月10日收到警政署中和分局的調查報告，但內文「根本沒回應到社會大眾的質疑」，而且4月12日新北警察局局長竟還前往中和國光派出所慰問踹人員警。邱顯智4月13日再次行文給警政署，要求警政署交出現場員警值勤時的隨身微型攝影機（密錄器）影音紀錄清冊及複本。

邱顯智臉書全文。（圖／邱顯智臉書）

4月16日警政署派員說明，表示當天4位員警「都沒有開啟密錄器」，加上警車上的行車紀錄器，也「恰好拍往另一個方向」，所以完全沒有留下任何影音紀錄資料。

邱顯智表示，檢察官發現民眾拍攝的影片中，清楚看到其中一名員警胸前「一直有微弱的綠光閃爍，持續時間長且頻率穩定」。邱顯智質疑：「這究竟是不是密錄器工作中的指示燈號？」但警方卻堅持這是「警車警示器的反光」，不是密錄器的指示燈號。

目前該案已由北地檢署分案調查，邱顯智酸：「這個綠燈，究竟是場勘螢火蟲季動線的螢火蟲，超前布署發出的閃爍綠光？按照警政署的一貫邏輯，這種可能性也是不能排除的！」並勸警政署，讓大眾信服的存疑，都必須讓社會公評，「把缺漏的密錄器影像交出來，交給檢方、交給社會公評，還給社會一個該有的交代吧！」

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(中時電子報)