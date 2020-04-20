許多家長對於呱呱墜地的新生兒，有些會為了不讓他的頭型在長大後走樣，便讓嬰兒趴著睡覺，但這樣其實是會大大提升嬰兒猝死的機率！新竹縣東元綜合醫院兒童心臟科主任賴俊維表示，在他任職的醫院內，每2個月就會出現1名因趴睡出現生命危險的嬰兒，因此他決定寫一篇長文，要大家分享出去，盼家長們能接收正確資訊，救一個算一個。

賴俊維在臉書發文，表示自己剛救回一個送到醫院時已無呼吸心跳的寶寶，雖然心臟保住了，但腦部以及其他器官不曉得能否救回，至於為何剛出生的寶寶會發生這樣事情呢？賴俊維說：「原因可能就是趴睡導致的『嬰兒猝死症』！」

賴俊維表示，大約每2個月就會有1名因趴睡導致無呼吸無心跳，送急診急救的孩子，「有的寶寶很幸運可以把心跳救回來，可是大部分時候更多寶寶是根本救不回來的！就這樣走掉了知道嗎？」仔細一問，這些家長清一色都有給孩子趴睡過。

賴俊維鄭重地說：「『趴睡』這個動作就很容易導致『嬰兒猝死症』，已經有很多醫學論文實證過了。不管有沒有遮住口鼻、有沒有窒息，都會！」所以千萬不要讓一歲以下的嬰兒趴睡，他直言：「所有『提倡』嬰兒趴睡的人都應該燒死，下地獄去懺悔他們造了多少孽，知道嗎？」

最後，賴俊維呼籲大家把這篇貼文分享給更多人知道，讓更多家長能接受正確觀念，「轉載出去，救一個是一個。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)