艦隊有24位官兵染疫，一夕之間國軍從防疫模範生，成為全國民眾眼中的獵巫對象，輿論一面倒火力全開撻伐。磐石艦的感染源從何而來?目前仍一片謎團，但朝野似乎已定調為「海軍隱匿疫情」。眼見海軍遭到排山倒海指責，不少老海軍也紛紛跳出來強調，新冠肺炎是致命傳染病，沒有人敢隱瞞或承擔這種後果，可說有判斷錯誤可能，但絕不能說是刻意隱瞞，這對所有在海上待了45天的官而言真的太沉重，因為「絕對沒有人願意染病」。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳研判，疫情恐怕早在艦上已有數波感染，軍方官員說，這次敦睦出訪是史上最短天數、也是最倒楣的一次。

張上淳表示，磐石艦的感染源仍難以認定，須有更進一步的疫調，才能判斷。由於該艦2月底出航，3月12日至15日停靠帛琉，隨後又在海上漂泊30天，不排除艦上早已有感染者，現發現的確診個案恐怕是經過第2、第3波感染。

國防醫學院醫學系內科教授張峰義認為，應是早有「無症狀」感染者上船，才會造成這波疫情。

老海軍也群起表示，外界似乎都將敦睦艦隊每年出訪的目的定調為吃喝玩樂的海上郵輪行，但實際上真正的目的是要訓練官兵遠航作戰任務，以及未來幹部海上遠和經驗，外交任務只是輔助。

目前當前要務，應該是如何迅速完善的將24名染疫官兵救治康復，應該檢討的不適誰要負責下台，而是艦隊出航計畫中，是否將各種疫情應變納入計畫中?監控艦隊與掌握疫情的機制有沒有發揮功能?

更重要的是，隨船醫官出航前否受過足夠與疫情相關的專業訓練，是了解各項狀況推演及應變作為，以及軍醫體系到底有沒有提供足夠後援?尤其是第一線醫官獲得就醫資訊後，向上通報機制以及複合機制完善與否?以上全都是應該考量檢討重點，而不是一竿子打死一船人。

(中時電子報)