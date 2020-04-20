台股上周五（17日）全體上市公司總市值為32兆2,104.84億元，較前周五（10日）總市值增加1兆3,351.92億元，周增幅為4.32％。群益證券看本周台股指數區間為10,400-10,800點，本周看好四大題材類股，包含：網通股、電玩遊戲股、設備工程股、NB與顯卡股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國FED在3月23日無限QE後，4月9日再推出2.3兆美元的救市政策，強化美國市場充沛的資金流動性並將購債規模擴大至垃圾債等級，降低企業違約與借貸市場等風險再度升高。

2.台灣3月出口金額年減0.6％，仍是歷年同月第3高，雖然國際原物料下跌持續影響傳統產品出口維持疲態，但在5G產業成長態勢不變與遠距辦公等新興科技產品崛起，加上台廠回流提高產能配置，台灣後續出口展望仍具韌性。

3.台積電第2季與全年營收成長的財測預估普遍優於市場預期，雖然疫情衝擊終端需求，恐對後續投片量帶來不確定性，但台積電先進製程的競爭力並掌握HPC、5G、物聯網等產業趨勢，可望同步帶動半導體與材料設備廠維持穩定的獲利表現。

(工商 )