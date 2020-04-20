台股累計今年初開盤迄今共67個交易日，集中市場總成交金額為11兆1,731.9億元，市場日均值1,667.64億元，股票成交量週轉率為26.89％。康和投顧本周看好五大題材類股，包含：晶圓代工股、記憶體股、PCB股、二極體股、被動元件股等，預期本周指數將在10,350-10,850點區間震盪。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：1.台積電第二季展望優於預期，並維持全年資本支出金額，等同為第二季電子族群營運表現注入一劑強心針。2.國安基金雖實質進場買股金額小，但也宣示疫情結束前不會退場，增強市場持股信心。3.台幣兌美元匯率近日強勢挑戰30元關卡，資金急速匯入效應有利台股近期表現。

另留意三項國際利空因素：1.美國連四週合計初次失業人數逾2,100萬人，第二季失業率及GDP展望皆難樂觀。2.西德洲油價破底，OPEC+組織計劃減產幅度約10％，難抵市場需求急降逾2成。3.美超級財報周啟動，大型金融機構獲利大幅衰退之疑慮再起。

(工商 )