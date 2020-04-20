韓國瑜喊8字防疫新口號。海軍敦睦艦隊24例確診有8例在高雄，高雄市長韓國瑜主持新冠肺炎高雄疫情臨時應變會議。(圖/取自 韓國瑜臉書)

國軍敦睦艦隊返國後近日爆發感染潮，目前24例其中8例就在高雄，市長韓國瑜如臨大敵，昨天和今天一大早分別視察高雄三鐵和漢神巨蛋百貨。並指示衛生局火速在海軍左營軍港周邊大消毒。「市政優先，防疫第一」。短短6分半的直播，吸引1.1萬網友按讚，近3千位網友留言加油。網友對此大讚韓，「有市長的氣魄了，繼續保持」。

韓國瑜昨19日臨時增加行程，從高捷、一路到台鐵、高鐵，實地視察，要求扶梯扶手最少一小時消毒一次，對於座位區、售票處等會久待之處也要重點消毒。

韓國瑜也在臉書指出，「從大年初一的舞廳事件以來，高雄始終保持超前部署、努力維持零本土感染。如今出現可能的防疫破口，我們要求中央流行疫情指揮中心，務必趕緊提供資料，讓民眾了解這些官兵所到過的地點，唯有中央地方齊心協力，才能有效對抗疫情！」。

北高雄漢神巨蛋19日晚不僅提前於8點30分閉店，且對廠商與合作夥伴通告周一（20日）至周二（21日）兩天將暫停營業進行消毒清潔工作，以配合中央與高雄市政府防疫規定，這也是疫情擴散二個多月以來百貨停業首例。

而根據敦睦艦隊群聚疫情確診病例的初步疫調，確診病例活動有7個據點包括漢神巨蛋的海港餐廳、添好運與cafe del sol，以及義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店等商場，其中除了漢神巨蛋已宣布周一、周二停業進行大規模高規格消毒外，義大世界購物廣場（義大商城）也配合中央防疫中心與高雄市府之防疫規定，今周一休館一天進行消毒清潔工作。

韓擔心百貨消毒工作不到位，今天20日一早，更親自到漢神巨蛋，全程戴口罩，要求市府衛生團隊和全體同仁，「市政優先，防疫第一」。短短6分半的直播，吸引1.1萬網友按讚，近3千位網友留言加油，近5萬的觀看數。

不少網友在韓國瑜臉書大讚，「韓市長及防疫人員辛苦了，加油」、「辛苦市長及市府團隊！加油」「市長為防疫拚了」、「韓市長早安！您辛苦了」「中央蔡政府防疫不力，高雄地方守好疫情」、「高雄市府團隊辛苦努力，市長加油！」「防疫迅速、確實，沒選錯你」、「速戰速決！效率真棒！」。

(中時電子報)