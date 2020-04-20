陳姓夫妻19日到大甲溪求安橋下河床網魚，71歲陳翁獨自前往上游抓魚卻一去不回，由於天色昏暗，陳妻在下游等的焦急萬分趕緊報警，消防人員搜救一晚未果，今早在上游找到陳翁，但已明顯死亡，死因待檢警相驗釐清中。

台中市消防局表示，19日傍晚7時許獲報，和平區東關路二段大甲溪求安橋處，有民眾待援助，立即派出救災車輛共計11輛，消防人員32人、台中市災難搜救協會2人，由第二大隊組長吳金典在場指揮搜救。

報案人陳妻表示，她與先生早上8點多從住家到案發地附近網魚，下午2點左右，先生跟她說要去上游抓2小時的魚，下午4時就回來，因過了約定時間，加上天色漸暗，住附近江先生看見陳妻一人獨自逗留，上前關心得知，便向天輪派出所報案協助。

警消搜尋勤務由於天色昏暗，晚間10時30分搜尋未果暫告一段落，今早所有搜救人員於6時集結完畢，於6時41分在求安橋上游100公尺處找到失聯陳翁，已明顯死亡，目前已將患者搬運上岸，後續交由員警處理。

(中時 )