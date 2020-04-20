高雄市楠梓警分局20日凌晨3時許接獲民眾報案，指後勁麥當勞旁的超商有民眾聚眾情況，且車上持有棍棒武器。警方到場了解，現場人車已經四散，經查發現這是一起叫傳播妹引起的糾紛。
警方後來於20日凌晨近4時在後勁鳳屏宮前廣場發現疑似意圖滋事的人車，上前盤查。現場共計有4車11人（8男、3女），是稍早於後勁麥當勞旁統一超商意圖滋事的人車，警方在4部轎車後車廂內查獲小武士刀、長刀、西瓜刀、棍棒等武器一批。警方隨即將這11人帶回後勁所調查。
警方表示，這是一起叫傳播妹的消費糾紛，約1周前，36歲蘇姓男子與經紀公司綽號叫邱澤的男子因為消費價錢糾紛，雙方先在網路上互嗆，後來相約於20日凌晨談判。蘇姓男子等人到了約定地點，卻發現被人放鴿子，於是轉移至楠梓區後勁鳳屏宮前躲避。蘇男等人懷疑是被對方設計了，還報警處理。全案依《社會秩序維護法》第87條處理偵辦。
(旺報 )
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