新冠肺炎疫情不斷延燒，全球經濟未來會如何？財信傳媒董事長謝金河表示，全球經濟學家像瞎子摸象，大家都有不同的看法和角度，其實很核心的指標在油價；而3、4月全球封城、鎖國，經濟數據一定不會好。

謝金河在臉書發文指出，香港日前公布機場營運數字，3月到港旅客只有57.6萬人次，比去年同期減少91%，飛機出動架次1.2萬架，減少67%，而貨運量37.8萬公噸，比去年同期減少12.4%。這三個數字其實很有意思，也代表疫情重創全球人員流動，飛機停飛、郵輪停駛、旅遊景點沒人，但貨運物流受到影響較小。這從Amazon股價頻創歷史新高價，就可以看出端倪。台灣的航空客運很慘，但空運承攬業者，如中菲行、台驊、捷迅營收都成長。

全球股市在美股帶頭下紛紛大反彈，道瓊工業指數已經彈升逾6000點，台股也反彈2200多點，股市再往上走，一定會面臨基本面惡劣數據的考驗，像大陸首季GDP是嚇人的負6.8%，大陸率先封城，接下來歐洲，美國最大的壓力在3、4兩個月。全球經濟活動的力道會呈現在油價上，17日北海布蘭特原油止穩，反而是代表美國的WTI一度慘跌至17.32美元，油價不止跌，經濟下滑的谷底就不知有多深。

謝金河說，現在經濟專家看油價，最悲觀的有人看到9美元，讓他想起金融海嘯前末日博士麥嘉華來台演講時，強調油價一桶會漲到300美元，結果一年後油價跌至32美元。商品大師羅傑斯看200美元，最高只到147美元。目前油價三大勢力，美國頁岩油生產成本約45到55美元，俄羅斯約20美元左右，沙烏地阿拉伯只有2至3美元，這三大勢力成本結構相差很大，未來變數也多。

(中時電子報)