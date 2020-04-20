儘管「小皇帝」詹姆斯如今已成NBA第一人，更被認為最有可能追上「飛人」喬丹成就，但在2003年詹皇以高中生身分參加NBA選秀，喬丹卻曾預言詹皇沒有辦法成為真正的頂尖球星，「因為他只跟身高不到兩米的高中生交過手！」

詹姆斯當時擁有史上最強高中球員美譽，沒想到喬丹卻如此評價，「詹姆斯進入NBA後，他不會處於二號或三號位置的上層梯隊，只會更接近這個位置的底端。雖然他擁有不可思議的天賦，但他還沒在大學或職業聯賽有過穩定表現。」

不過喬丹並未完全看衰詹姆斯的未來，而是認為他還需要更多時間磨練與成長，「過了5年之後，假如詹姆斯能夠專注成為最好的籃球員，且不斷進步和接受挑戰，更勇於跳出所謂的舒適圈，他完全可以成為一名優秀的職業球員。」

事實上，詹姆斯以2003年選秀狀元之姿加入NBA，從此展開他輝煌球員生涯，不僅創造許多紀錄，更拿過3次總冠軍，就算現已35歲，仍有機會帶領湖人爭冠，畢竟喬丹看走眼並非首次，別忘了他在2001年選秀會堅持選了「水貨狀元」夸米布朗。

(中時 )