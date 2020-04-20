橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）推出新工廠設備智慧維護震動監控解決方案，推動下一代工業4.0應用快速發展。

意法半導體新IIS3DWB震動感測器及配套電路板STEVAL-STWINKT1多感測器評估套件，可以加速狀態監控系統的開發週期。狀態監控系統能夠推斷設備維護需求，提升工業生產效率。在本地或雲端所分析監測到的震動數據，有助於企業制定合理的運營策略，讓機器正常執行時間最大化，同時使維護成本最小化，避免發生緊急維修事件。

IIS3DWB是為工業震動監控而優化的三軸MEMS加速度計。而STEVAL-STWINKT1評估板整合IIS3DWB和其他感測器、超低功耗微控制器及震動處理演算法、Bluetooth無線模組和USB介面，可以簡化原型設計和產品測試。該套件採用塑膠外殼，內部裝有電池，可立即用於應用開發，並提供一個簡便好用的參考設計。套件隨附高速資料記錄器和雲端電表板等軟體工具，可進行收集、分析和顯示測量結果。

意法半導體系統研究與應用副總裁Alessandro Cremonesi表示，機器狀態監控對於工業數位化轉型至關重要，不僅可以幫助工廠提升製造效率和生產安全，同時還可以賦予新的服務和商業模式。我們的震動感測器、工業物聯網多感測器開發套件，以及參考設計是目前市面上性能最好、價格最實惠的解決方案，可為客戶提供高性能和高成本效益的隨插即用工業感測器系統。

意法半導體已為工業物聯網技術創新者－瑞典SPM提供IIS3DWB，用於該公司的電池供電的AIRIUS無線震動感測器。而SPM Instrument全球業務總監Rikard Svard則表示，我們之所以選擇IIS3DWB，是因為其可以在一個低功耗數位元件中整合獨特的功能，包括三軸感測器、寬頻和低雜訊，這有助於我們達到AIRIUS設定的性能、研發週期和成本目標。

IIS3DWB震動監測系統級封裝現已量產，其採用14引線塑膠焊盤柵格陣列（Aand Grid Array，LGA）封裝。

IIS3DWB是意法半導體最先進的三軸超寬頻MEMS加速度計，可用於監控機器是否需要維修的主要指標性震動，在意法半導體工業產品10年供貨保證計畫內。該產品針對震動監控應用的特殊要求能進行了優化設計，頻率回應完全平直，雜訊低，最高6kHz，陡峭截止頻率和高衰減度，解決設計人員對於頻率混疊的挑戰，確保機器故障偵測的準確性和一致性。低功耗可最大限度延長獨立供電感測器節點的電池續航時間。

充分發揮意法半導體在MEMS技術市場的領先優勢，除了IIS3DWB加速度計外，STEVAL-STWINKT1評估套件還在板上整合多個其他微型感測器。另配備一個Bluetooth低功耗（BLE）射頻模組，用於連接邊緣裝置或直接連線到互聯網。板上整合如此多功能，使解決方案整合商可避免過度投入於感測器整合作業，而可集中心力開發應用設計，加速產品上市時間。套件亦提供了高速資料記錄等的高階軟體功能，便於客戶探索機器學習、AI等新領域。該套件的價格相較市面上某些替代產品低75％以上，破除了阻礙工業4.0數位化轉型的巨大成本障礙。

(工商 )