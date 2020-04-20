大多數的瘀青都是因為受到外力的創傷，使得微血管破裂出血所致。當微血管因為受到撞擊或是壓迫以致破裂出血時，血小板會聚集到破裂處形成血栓，阻擋出血點，但當出血較厲害的時候，未凝結的血液會滲出血管壁到達皮下組織，出現瘀血的表現。

瘀青時雖然顏色看起來是綠色的，但其實因紅血球中含有膽紅素，瘀血發生時，會先出現深紫紅色，隨著血塊分解，瘀青的範圍會有擴散的趨勢，而膽紅素也會生成膽綠素，瘀血從紫紅色轉為黃綠色。

雙和醫院血液腫瘤科主治醫師鄭偉宏表示，年輕人因為皮下組織比較厚，可讓皮下的微血管受到較好的保護，一般是因受到明顯的外力衝擊，才會出現瘀青，但年長者因皮下組織較薄，出血的機率比較高，甚至只要將手臂置於桌上，即可能因壓迫使得微血管破裂而出現瘀青。

另外，服用一些藥物，例如抗凝血藥物等，也容易出現瘀青。然而，經常不明原因的瘀青或是瘀青久久不散，也可能是身體出現的警訊，甚至有可能是一些嚴重的血液疾病。

若是經常不明原因的瘀血，要懷疑罹患血液功能不良疾病的可能性，尤其是一般撞擊導致的瘀血多位於四肢，若是軀幹、甚到臉部等部位也常有不明原因的瘀青，就更要提高警覺。

1、血癌：

白血病通常沒有先期症狀，病人也找不到家族史的傾向，目前的醫學並無法證實其確切的致病原因。曾有病人因糖尿病定期接受包括血液功能在內的檢查追蹤，一向都在正常範圍之內，但某天卻因突然發燒不退而送至急診，全身同時有多處瘀青，經檢查後才發現罹患了白血病。

2、自體免疫疾病：

除了血液方面的疾病之外，有些自體免疫疾病，例如紫斑症也會出現瘀青的症狀。值得注意的是，體表不明原因的瘀血是個警訊，若因凝血功能異常導致出血不止，很可能表示身體其他部位，包括看不到的部位也正出血中，例如腸胃道以及大腦等。

3、腦出血：

即使當下沒有出血情形，也意味其血管容易破裂出血，甚至因其凝血功能不良，只要一搖晃，腦部即可能出血。若是大腦出血不止，即會出現中風的症狀，包括頭痛、單一側肢體無力、顏面神經障礙等症狀。

4、內臟出血：

當病人出現大面積的瘀血時，也要懷疑是否因其內臟有嚴重出血，例如主動脈瘤破裂等，需要進一步處理。

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(中時電子報)