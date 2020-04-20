敦睦艦隊爆發染疫，基隆今傳出有1名磐石艦27歲官兵確診，市長林右昌一早舉行公布軌跡，該名個案17日從高雄北上，晚間9點20分搭乘國光客運從台北返回基隆，將追蹤全車37名乘客及司機，緊急對同住6名家屬啟動居家隔離。

林右昌表示，確診個案15日上午下船後，即搭「部隊交通車」返回海軍陸戰隊學校，17日下午7時55分搭乘「高鐵」自左營返回台北，9時20分左右轉搭國光客運返回基隆，9時50分左右下車後即步行返家，並未搭乘基市公車客運或計程車。

林右昌指出，該個案乘車全程均遵照規定全程配戴口罩，返家後即在家中休息沒有外出，行動相當單純，18日早上接獲通知後，19日完成採檢並確診送醫，6名同住家人已經進行居家隔離檢疫中，目前沒有異狀，該名個案則在醫院治療中。

市府調查該班國光客運共有37名乘客（含司機），幾近滿坐，雖然目前搭乘公共運輸工具已全面量測體溫並須戴口罩，但為了不要有任何疏漏，也指示調閱國光客運車上監視錄影帶，請17日晚上9時20分左右搭乘往基隆的國光客運乘客能主動跟市府聯繫。

(中時 )