長春四面佛因相傳有求必應且非常靈驗，終年香火不斷，信眾並以鮮花供奉。（圖／姚舜）

長春四面佛的佛寺占地不大，大約僅10坪左右，但周邊花攤與花店租金為天價。（圖／姚舜）

立足市場48年的六福客棧5月熄燈，預計投入15億 於2021年第一季啟動改建，位在六福客棧後方的「長春四面佛」何去何從？因涉龐大商業利益備受關注，對此六福旅遊集團董事長莊豐如表示，長春四面佛如何安置，只有「佛說了算！」，何時拆？遷那裡？都得經四面佛管委會向神明請示。

莊豐如透露，經過多次擲筊請示，長春四面佛在六福客棧改建施工期間將暫時遷往「附近適合地點」，待改建工程完工後再請回安奉。莊豐如並透露，由於茲事體大，六福客棧改建為A級 「酒店式管理商用辦公大樓」的設計圖還更改了好多次。

長春四面佛將暫遷何處目前尚未確定，惟據了解，長春四面佛管委會曾有意將四面佛遷往台北市民權西路某地點，但最後沒談成。這回經擲筊請示，得到的回應是「在現址附近找到對大家都方便與習慣的地方」作為暫遷的地點。至於最後是什麼地方，還要再請示四面佛看祂同不同意。

位在六福客棧後方，屬台北市松江路133巷與長春路163交叉巷口的長春四面佛，以及位在新竹關西六福村停車場入口附近的臥佛，都是六福集團創辦人莊福於1984年從泰國請回台灣安奉，其中長春四面佛是全台第一座四面佛，而六福村臥佛則是全台最大臥佛。

供奉長春四面佛神壇廟宇不大，占地僅10坪左右，但傳說四面佛有求必應且非常靈驗，善男信女眾多，且24小時、365天都有信眾前往祈求許願，終年香火不絕。為答謝四面佛顯威，信眾並為請到跳泰國舞的舞蹈老師在四面佛前獻舞還願。每年四面佛聖誕日，前往參拜的信眾在台北市松江路、長春路口排成了長長人龍，圍成了一圈又一圈，更為都市奇觀。

人潮即錢潮、人流即金流，因此據傳位在長春四面佛商的賣花攤位每年租金就達上千萬元，也因商機龐大，六福客棧啟動危老改建後長春四面佛的動向受到各方關注。只是，長春四面佛何去何從？這事恐怕跟「花攤要租給誰」一樣，外人無從置喙。一切都是「四面佛說了算！」。

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