受美國股市17日上漲影響，台股20日開漲在10,612.45點，指標股台積電（2330）、鴻海（2317）及大立光（3008）開盤皆呈紅盤，但調節賣壓隨即出籠，加權指數由紅翻黑。

美股因美國政府公布三階段重啟經濟的指引，以及媒體報導生物製藥公司吉利德抗病毒藥物「瑞德西韋」在治療武漢肺炎的臨床實驗有好成績的激勵，而呈現上漲。

但E-Trade投資策略總監Mike Loewengart表示，美國股市上漲主要源於樂觀的情緒，寄望疫苗出現以及經濟重啟，但不得不說的是這些都還未發生。

元富投顧指出，由於歐美國家輕忽新冠肺炎疫情，導致疫情擴散快速，造成國際股市巨幅震盪，聯準會推出史無前例救市方案，也告訴投資人後續還有更多刺激方案，以挽救美國搖搖欲墜的經濟，推估這一連串的行動，未來將對股市注入活水，美股將回歸多頭的軌道。

短線權重股當多空指標，近期全球股市隨美股起舞，國際股市從低檔反彈，少則25％，多則30％，未來進入震盪機會大。台積電法說釋出大利多後，短線業績主導的股票，將是本波反彈重心，半導體設備股和大型跌深績優權重股是重要標的。

(工商 )