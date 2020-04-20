新冠肺炎擴散肆虐，全球疫情拉警報，不少國家已下達緊急命令，將民眾的外出機率降到最低，而歐美災情慘重，名流、娛樂圈確診甚至染疫病逝的消息頻傳，因此不少名人選擇居家隔離保障安全，包含足球名將貝克漢一家，他近日po文表示全家已隔離長達4周，生活壓力甚大，因此對外求援，請教的對象，指定是「台灣人」。

貝克漢臉書發文。(翻攝自貝克漢臉書)

貝克漢不時更新各社群，分享他們一家子因疫情在家隔離的情況，近日他在臉書po文表示，已經隔離近4個禮拜，平常會玩樂高、下廚、看電影、做運動，當然也多少試著進行一些工作，但時間一拖長，真的是有點「沒招」了，於是上網求救。

「我知道你們都很有創意，所以我來向在台灣的家人們尋求一些建議」，貝克漢求援對象，竟指定找台灣人，「請教教我，如何保持安適、保持樂觀，還有怎麼逗小孩開心？」，請求台灣的朋友能留言給他最棒的建議，「我會挑幾個喜歡的來分享！」，而以友善著稱的台灣網友們聞言馬上趕來提供「Tips from Taiwan(台灣小撇步)」，把最近的風潮都「傾囊相授」，包含製作400次咖啡、自製珍奶、switch新遊戲情報、陪孩子畫畫等，順勢敲碗貝克漢開YouTube頻道，多多分享生活，彼此排解枯燥日常與壓力。

(中時電子報)