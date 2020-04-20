海軍敦睦艦隊3月中旬停靠帛琉，回來卻發現有24人確診新冠肺炎，成為全國防疫破口。國民黨新媒體部專員專員呂謦煒在臉書上PO出國民黨立委吳斯懷3月30日在立院國防外交委員會的質詢，吳斯懷早就提醒軍方要注意，呂稱讚這段質詢是「問政好球」，現在看來這段質詢根本是先知。

呂說，海軍副司令梅家樹4月18日稱官兵在帛琉期間全程配戴口罩，隔天才改口稱口誤，但是吳斯懷早在3月30日對國防部副部長張冠群與海軍司令部參謀長敖以智的質詢當中，就指出國軍在帛琉未全程戴口罩，希望國軍能落實要求。

呂表示，現在看來，這段質詢根本是先知。而國防部內部連資訊的流通都不到位，更公然「口誤」欺瞞民眾，真是應該好好檢討了。

PTT上也有網友開始注意到吳斯懷之前的質詢，網友「suwy」PO出該影片的逐字稿。吳斯懷3月30日質詢時就質疑敦睦艦隊抵帛琉之後的照片，並沒有戴口罩，他建議要求艦隊在每一個參訪點都要戴口罩，雖然帛琉還沒有確診，但是不知道到底有沒有，如果有確診，回到台灣之後，要怎麼解決這個問題，一定要跟艦隊講清楚，一定要確保隔離設施是完善有效的。

suwy說，吳斯懷算是有提早警覺的人，半個月前就開始提醒，只可惜這些高層一直討論確診後該如何如何，卻忽略了一群基層官兵為了如期放假，拼死也要隱瞞自己的病情。

吳斯懷對此則表示，他多次在委員會提出質詢、國是論壇呼籲政府重視國軍防疫整備，提醒國防部必須審慎因應，確實做好超前部署。 非常遺憾，不幸言中，國防部必須儘快採取有效措施，慎防軍隊防疫破口出現，影響國家安全。

(中時 )