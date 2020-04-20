世界黃金協會報告指稱全球黃金ETF持倉在3月增加151噸，第一季增加298噸，創下2016年以來最高水準。市場對美國通膨走揚的預期升溫，在金價突破1700美元之後，可能進一步走高。瑞銀認為，雖然疫情可能帶來的通縮壓力不利金價表現，但各國政府和央行的降息及寬鬆政策，可能扭轉這一趨勢。預期美國實質利率可能進一步下降至負值區間，短期內金價還有上漲空間，預期2020年黃金均價為1800美元/盎司。瑞信(4/15)維持看漲黃金，儘管一度回落，但目前回到上升趨勢之中，預期金價有可能突破2011年的歷史高點1921美元/盎司。

富蘭克林證券投顧表示，面對疫情對經濟表現帶來的重大衝擊，聯準會採取了大量的寬鬆政策，而和2009年不同的是，當時的資金挹注計畫，主要目的為提供銀行系統支持，但目前政策更偏向直接提供消費者資金，因此預期也將刺激大量的消費行為，儘管面對不確定性，儲蓄的意願可能升高，但考量目前就業市場的嚴峻表現，預期各項的直接支付壓力，將壓縮此一行為，意味著通膨後市偏上行，同時只要經濟復甦的越快，通膨的攀升也將更加明顯，長線對於保值的黃金資產來說，更為有利。

經驗顯示，金價在金融海嘯時期，雷曼事件爆發後的一個月見底，此後反彈至年底飆升30%，和目前的幅度相比，金價上方有望測試1900美元，整體寬鬆環境替黃金相關標的提供了強力支撐，短線留意1750美元關卡的獲利了結賣壓，可能使近期強勁的金價漲勢暫做歇息，尤其疫情發展消息和過往不同，可能牽動金價大幅波動，建議可以定期定額建立黃金相關標的部位，並以買跌不買漲的方式布局長線部位，將黃金標的納入投組配置。

(時報資訊)