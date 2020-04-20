超前部署！侯友宜召開第20次新北防疫會議

敦睦艦隊兵官群聚，引發全台恐慌，新北市府20日上午9時30分舉行模擬疫情失控後的擴大管制兵棋推演，除市長侯友宜，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組張上淳也到場，新北這次以「防疫三階段」應戰，除預防疫情爆發，最後一步可能要封城、半封城與宵禁，將參考歐美、韓國與新加坡等地措施，發展新北模式，包括外出雙實名制等，但強調以中央指示為主。

今日兵推事項共15議題45項目，包含民生物資整備、商業行為限制、醫療衛生救護、人員進出管制、交通運輸管制、停課教育資源、弱勢族群照護及國軍支援。

市府將結合全市人力、物資等資源，配合中央防疫政策宣布及指示，結合台北市、桃園市、基隆市及宜蘭縣等鄰近縣市的區域聯防，降低疫情衝擊。

民政局提出人員管制措施，明列關鍵基本必要人力、人員外出辨識交通方式等，衛生局則規畫區域醫療緊急應變中心傳染病防治醫療網，明確畫分民眾分流就醫SOP。

另外教育局則在居家數位學習期間，針對學校行政及教師親師生互動進行預擬，交通局著重於大眾交通運輸工具管制作為，經發局則負責民生物資供給、維生管線維持及管制流程。

(中時 )