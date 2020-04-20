新冠肺炎疫情延燒，網路購物成為常態，據統計，109年1月至2月電子購物營業額達375億元，相較去年同期增加13％，相當於增加200萬個包裝箱，對此，環保署署長張子敬表示，環保署去年4月邀集網購平台等研擬「網購包裝減量指引」，預計今年年底達成使用的包裝材質需要為可回收且為單一材質。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署針對「網購及外送餐飲大量增加，產生之包裝及一次性餐具廢棄物處理」專題報告。

據環保署目標在今年年底達成「使用的包裝材質需要可回收且為單一材質」、「包裝箱以100％回收紙或以摻配25％以上塑膠再生料製作」、「紙箱保持紙板原色，包裝箱印刷面積小於50％」、「包裝箱、緩衝材、封箱膠帶不使用PVC材材質」。

另外，針對外送平台送餐，張子敬表示，如果供餐的業者為環保署公告規定購物用塑膠袋限制使用對象，送餐使用的購物用塑膠袋仍需付費取得；如果業者為環保署公告限制使用塑膠類免洗餐具的業者，也不得提供塑膠類免洗餐具，違者可處1200元至6000元罰鍰。

(中時 )