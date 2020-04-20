20年頭一遭！敦睦艦隊高雄8確診足跡 瑞豐夜市停業三天大消毒 09:332020/04/20 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄8名磐石艦官兵確診，瑞豐夜市破天荒停止營業3天。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，其中8例在高雄市，高雄市政府緊急宣布7個場館停業消毒，包括知名瑞豐夜市，瑞豐夜市也宣布，本周星期一至星期三休息停止營業，成為20年以來首次大規模停業。 瑞豐夜市今天起連續三天停止營業，周四（23日）恢復營業，但令人擔心的是，除了攤商之外，可能有逛街民眾與個案接觸，高雄市衛生局正好在休市這三天做完整疫調，瑞豐夜市攤商也希望23日能順利恢復營業。 磐石艦官兵染疫全海軍遭罵翻 老海軍大反彈 為何確診海軍官兵全集中磐石艦 原因曝光 (中時電子報) #瑞豐夜市 #停業 #20年 #敦睦艦隊 #停止營業 #高雄 #確診 #8官兵 #高雄市 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 99檔債券ETF 表現亮眼 04:102020/04/16 證券．權證 20年零互動！布蘭妮破冰讚他好棒 意外釣出本尊 21:502020/04/16 娛樂 馮德倫罕見放閃曬慶生照 舒淇狠回「這女的是誰」 10:322020/04/17 娛樂 海軍敦睦艦隊疑1官兵確診 高市衛生局證實接獲通報 13:002020/04/18 社會 敦睦艦隊官兵確診 曾停帛琉但在左營發病 13:492020/04/18 政治 敦睦艦隊平常都在海外做「這些事」SARS那年也曾出訪... 14:452020/04/18 政治 敦睦艦隊3人確診 總統蔡英文下令700官兵全隔離 16:582020/04/18 社會 海軍敦睦艦隊3實習生確診 吳斯懷說話了 17:002020/04/18 政治 敦睦艦隊遭病毒攻陷 他預言：這些大官準備「起飛」 18:092020/04/18 生活 敦睦艦隊染疫 前台大醫一分析大驚：無法排除本土感染 20:102020/04/18 生活 社會熱門新聞 3確診海軍官兵逛桃園3地點曝光 今全面大消毒 - 社會 敦睦鑑隊桃園2確診 鄭文燦「晚一天公布足跡」遭洗版砲轟 - 社會 女大生經濟拮据 兼差賣淫給了「公公」第一次 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 為何確診海軍官兵全集中磐石艦 原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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