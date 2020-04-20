敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，其中8例在高雄市，高雄市政府緊急宣布7個場館停業消毒，包括知名瑞豐夜市，瑞豐夜市也宣布，本周星期一至星期三休息停止營業，成為20年以來首次大規模停業。

瑞豐夜市今天起連續三天停止營業，周四（23日）恢復營業，但令人擔心的是，除了攤商之外，可能有逛街民眾與個案接觸，高雄市衛生局正好在休市這三天做完整疫調，瑞豐夜市攤商也希望23日能順利恢復營業。

(中時電子報)