中央銀行副總裁嚴宗大赴立法院財政委員會進行「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的 影響與展望」專題報告並備詢，他強調，台灣應朝向多元生產布局、促進投資與創新、推動產業升級，以提高長期經濟成長。

嚴宗大表示，肺炎疫情蔓延全球，各國為有效控制肺炎疫情發展，相繼實施封閉式管理，在全球大封鎖（Great Lockdown）下，全球經濟呈現大幅衰退，不確定性攀升，將抑制全球經濟成長力道。主要機構對今年台灣經濟成長率預測值多次下修且差異甚大，目前介於-4.0～1.8％，較肺炎疫情爆發前下降2.2百分點，預測最低極端值為IMF的-4.0％，預測過於悲觀，將與IMF進行溝通。

嚴宗大指出，疫情爆發以來，全球股市巨幅震盪，但台股跌幅12.56％，跌幅相對較小，新台幣對美元貶值0.47％，表現尚稱穩定。今年台灣經濟成長有賴投資動能挹注，若能落實紓困振興措施，將有助提振民間消費。台灣投資溫和成長，有助維持我國經濟成長動能，因應台廠多元生產布局，「投資台灣三大方案」可為民間投資成長動能帶來支撐。

外需雖疲弱，國外淨需求不一定負貢獻，落實紓困及振興措施可提振民間消費。嚴宗大認為，全球疫情嚴峻衝擊台灣經濟，紓困振興有助維繫就業市場、支撐經濟成長動能，疫情加速全球供應鏈重組，國際經貿環境大幅轉變。

展望未來，嚴宗大強調，疫情後國際經貿環境將與過往不同，台灣應朝向多元生產布局、促進投資與創新、推動產業升級，以提高長期經濟成長。因應台灣企業積極朝向多元生產布局，政府可強化引導台商回台投資高階智慧製造，同時加速協助企業至新南向國家布局，除有助多元生產，亦利於拓銷新南向市場。

當前「投資台灣三大方案」成效頗佳，有助提振整體投資動能，且政府積極推動產業升級及自動化生產，並計畫打造「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「 半導體先進製程中心」及「綠能發展中心」，引導企業數位轉型、驅動 產業升級。

嚴宗大說，由於投資對經濟的貢獻具延續性，投資與創新對台灣經濟相當重要，這次疫情也使網路經濟、電子商務及外送平台更加發達，或可減緩衝擊程度，並可催生不同的產業創新。政府可掌握本次疫情之契機，加速推動吸引台商回流及外資來台投資之方案，並積極推動產業升級及自動化生產，除可提振整體投資動能，亦可降低人口老化對經濟之衝擊，有助提升勞動生產力及總要素生產力，將挹注中長期經濟成長動能。

(工商 )