中央疫情指揮中心日前宣布，全國酒店、舞廳即日起停止營業，此舉也讓許多酒店女公關的生計大受影響，收入頓時銳減，在這樣的情況下，有些女公關決定接私娼來做，沒想到卻被客人白嫖，當場被洗劫上萬元現金，讓她欲哭無淚。

新冠肺炎疫情肆虐，台灣日前新增一起確診案例，為一名酒店女公關，消息曝光後，中央流行疫情指揮中心9日緊急宣布，全國酒店、舞廳即日起停止營業，此舉引發從業人員的反彈，也有不少女公關決定轉往地下做私娼，同時也引發不少社會問題。

據《自由時報》報導，一名28歲女公關小乖（化名）為單親媽媽，原本在中山區上班，但受到政策影響，加上一人要獨撐家計，因此被迫改做私娼，上週三半夜有生意上門，她與客人約在酒店開房，豈料完事後對方似乎不想付錢直接穿上衣服，下秒更亮刀抵住她的脖子打劫，快速翻了小乖的包包，抽走一萬元現金後揚長而去。

由於男子身體壯碩，小乖被洗劫當下不敢輕舉妄動，只能默默地看著對方將錢拿走，加上不能報警，而且下個月的房租、保母費都要錢，小乖的眼淚不爭氣地流了下來，欲哭無淚。

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(中時電子報)