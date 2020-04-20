美國印第安那州的一場高中籃球賽災情慘重，當天在勞倫斯中央高中(Lawrence Central High School)看球的2800位觀眾已有5人染上新冠肺炎死亡！那時候才3月6日，職籃NBA還未停賽，美國很多人不知道新冠病毒的威力。

3月6日星期五上午11時，印第安那州政府驗出首位新冠感染者，距離該所公立高中僅4英里(約6.4公里)。校方開始接到電話詢問比賽是否取消，結果當晚比賽沒停，甚至隔天也繼續打。賽後數日，很多觀眾出現肺炎症狀，有人被診斷為流感，治療無效才發現是新冠肺炎，更有人根本沒檢驗。

《今日美國》報導，死者年齡為最大78歲，最年輕43歲，他們有人當天上過教堂、在學校食堂工作。當局至今無法確定感染源，但有家屬認為是那場球賽奪去了他們摯愛的性命。除此之外，３月初還有63場籃球賽在印第安納州舉行。

(中時電子報)