新冠肺炎疫情仍未完全受控，庶民信心持續走低。國泰金控20日發布4月國民經濟信心調查結果，民眾對景氣現況、就業市場現況、未來就業市場、未來薪資調漲、非耐久財消費意願、賣房意願等六大信心指數，都創下此調查啟動以來的新低，只有台股信心略有回升，認為未來半年台股會漲的受訪者，重新站回20％以上。

雖然國泰金肯定政府祭出的刺激政策，已減緩民眾對景氣的信心跌勢，但信心仍是持續下跌，4月仍是有87％的受訪者認為現在經濟比過去半年惡化，創國泰金2010年3月啟動調查以來的比例最高的一次，亦有68.7％的民眾認為未來半年經濟會更糟，也是創新高，景氣現況指數-82.1，是調查以來新低，景氣未來樂觀指數-51.4，亦是調查以來次低，僅低於2012年6月的歐債危機。

同時間，有79.4％的受訪者認為現在找工作比半年前困難，有67％預估未來半年就業機會會比現在更少，就業現況及未來信心亦都創新低；連帶影響未來薪資信心指數降到-25，亦創新低。

預估景氣不佳、工作難找、收入可能減少，民眾消費意願也跟著走低，在非耐久財消費意願上，即有53.9％的受訪者對上館子、血拼、旅行的意願降低，是國泰金調查10年以來，首次破5成，亦即消費意願最低的時刻，可能也與疫情蔓延，民眾不敢出門有關。

在信心持續下挫的時刻，只有台股信心回升，因為國安基金授權進場、台股重回萬點，有23.3％受訪者預估未來半年台股會上漲，比3月的18.8％要高，但台股信心指數仍是-35。

不過，有意將現金轉進台股投資的受訪者，則有些分歧，有24.3％想要增加投資，比3月的22.2％略高，但同時有33.9％的受訪者投資意願下降，創53個月來新高，因此台股投資意願指數續跌到-9.6，是15個月來新低。

(工商 )