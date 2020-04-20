北市居家檢疫、居家隔離人數占全國四分之一，對防疫工作人員帶來相當大衝擊及負擔，北市府20日宣布，將發出2779萬元防疫勤務補助費，包括民政、衛生、消防、環保、觀傳、社會等第一線接觸風險人員、機關，還有第二線機關防疫工作人員，都將可領取這筆勤務補助費。

北市每天檢疫人數一度破萬人，以總累計人數計算，平均每里關懷50位檢疫者，是全國最多，除了每天緊盯檢疫者外，還要進行社區、公寓、大廈等社區防疫宣導，深入居民生活中，第一線工作人員擔負的責任與工作量都相當重。

衛生體系包括衛政人員配合確診個案疫調、匡列接觸者及工作地事件調查、關懷居家隔離者的負擔及壓力相當重，接送疑似或確診病例緊急救護之消防人員出勤次數隨之大增，與高風險者接觸頻率也大大提高。

清潔隊人員防止社區感染，環境消毒次數頻仍，還要清運垃圾及焚化工作；另外，社福人員為遊民量體溫、發口罩，勤於防堵防疫破口；另為解決外國旅客及無家可歸檢疫者而首創的防疫旅館，承接大量返國無居所或不適合在家檢疫的民眾，不斷拓點新增防疫旅館，現下，已經有17家業者、房間數總計1199間加入，居全國之冠。

(中時 )