國泰金(2882)公布4月國民經濟信心調查結果，由於政府推出刺激政策，使得景氣展望跌勢趨緩，但大額消費與房地產市況仍趨保守，民眾對於今年經濟成長預期微幅下降。

國發會最新公布的2月景氣對策信號維持綠燈，領先指標下滑，同時指標微升，景氣穩健，全球主要國家與台灣接連實施貨幣寬鬆與鉅額財政刺激政策。本次調查結果顯示，景氣現況與展望樂觀指數滑落至-82.1及-51.4，民眾對景氣展望跌勢趨緩；民眾薪資上漲預期指數走低至-25.3(3月：-12.1)，為78個月以來低點。此外，大額消費意願指數下滑至-40.8(3月：-27.1) ，賣房意願指數亦降低至-57.5(3月：-46.8)，顯示政府雖積極振興經濟，民眾對大額消費行為與房地產市況仍趨保守。

近期全球各國與台灣政府積極推出各項刺激政策以緩和疫情負面衝擊，但4月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.1％(3月：2.2％)，認為經濟成長率會達到2％以上的民眾減至50％ (3月：68％)。民眾對於2020年平均通膨預期值走低至0.77％(3月：0.79％)，預期今年通貨膨脹率將低於1％的民眾則維持在77％(3月：77％)，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

在股市部分，台股跟隨歐美行情反彈，使得4月民眾股市樂觀指數上揚至-35 (3月：-41.2) ，為疫情爆發以來首次好轉，然風險偏好指數持續下滑至-9.6 (3月：-6.9) ，顯示疫情尚未明顯趨緩前民眾避險情緒仍在。

(時報資訊)