央行今赴立法院就「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告，今天由央行副總裁嚴宗大進行說明。嚴宗大指出，台灣屬小型開放經濟體，輸出易受國際需求影響。WTO預估，新冠肺炎大流行衝擊各國經濟活動，2020年全球商品貿易將劇減12.9%至31.9%；其中以北美及亞洲的出口受創最大，進口亦呈兩位數衰退，此二地區為台灣最主要出口市場(合計出口比重73.5%)，將不利台灣經貿成長。

嚴宗大指出，今年迄今台灣貿易情勢雖佳，惟疫情進入全球大流行，致全球需求緊縮，恐使我國出口走緩。本年第1季台灣出口表現仍佳，主要係5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技發展，以及宅經濟商機加速崛起，支撐台積電(2330)及網通產品出口動能；惟其他產品出口多呈衰退，且3月出口已轉為負成長，隨著新冠肺炎疫情蔓延至歐美地區，加劇全球需求緊縮疑慮，我國出口勢將面臨相當壓力。進口因半導體設備投資持續，資本設備進口仍強勁，惟若全球需求弱化，可能影響投資及進口等經貿活動。

不過，嚴宗大也強調，受惠今年整體公共建設經費加計前瞻基礎建設計畫等擴編，且政府將加速推動公共建設與督促執行效率，期使今年公共建設計畫預算達成率達95%以上，預估實質公共投資持續擴增。今年公共支出對經濟成長貢獻0.66個百分點，其中投資貢獻貢獻0.36個百分點。

(時報資訊)