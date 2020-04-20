中國人民銀行(大陸央行)授權全國銀行間同業拆借中心公布，2020年4月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期貸款市場報價利率(LPR)為3.85％，3月為4.05％，下調20個基點(BP)；4月5年期以上貸款市場報價利率(LPR)為4.65％，3月為4.75％，下調10個基點。以上LPR在下一次發佈LPR之前有效。

(旺報 )