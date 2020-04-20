人行降貸款市場報價利率 1年期LPR降息20基點 10:182020/04/20 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 人行降貸款市場報價利率，1年期LPR降息20基點。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行(大陸央行)授權全國銀行間同業拆借中心公布，2020年4月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期貸款市場報價利率(LPR)為3.85％，3月為4.05％，下調20個基點(BP)；4月5年期以上貸款市場報價利率(LPR)為4.65％，3月為4.75％，下調10個基點。以上LPR在下一次發佈LPR之前有效。 (旺報 ) #報價 #利率 #市場貸款 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #全球 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 疫情趨緩 瑞德西韋大陸臨床試驗1終止1暫停 16:282020/04/16 財經 藥華藥研發抗疫新藥 擬向美FDA申請臨床試驗 15:512020/04/16 財經 《生醫股》藥華藥超長效干擾素治療新冠肺炎 擬申請美FDA臨床 17:222020/04/16 財經 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 連柯文哲也不再說武漢肺炎！ 羅智強「為他喝采」一句話問蔡 11:052020/04/18 政治 柯稱新冠肺炎 館長盼他改口 01:022020/04/19 政治要聞 比海嘯慘 保單分紅利率破底 04:102020/04/20 財經要聞 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 上海報復性購房 買豪宅像搶白菜 - 兩岸 - 旺報 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 - 焦點新聞 - 旺報 武漢2醫生新冠康復後臉變黑？ 專家這樣解釋 - 兩岸 陸明確對外籍新冠患者 先救治後收費 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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