為刺激消費，老爺酒店集團集結旗下11家飯店舉辦「老爺閃購節」線上旅展，有每年熱賣可在全台11家老爺使用的2,900元聯合住宿券及1,680元聯合餐飲券外，礁溪老爺、知本老爺、台南老爺等飯店增加多項平日更優惠的商品券，近期趁平日出遊避開人群，或是提前預約暑假親子行，標榜提供最超值且多元的選擇。

「老爺閃購節」單筆消費滿10,000元，天天抽出聯合住宿券；活動結束後，消費紀錄單筆滿20,000元者老再抽11家飯店「頂級套房」住宿券。上半年唯一線上旅展強檔「老爺閃購節」，4月21日至4月23日只賣3天，預覽優惠詳情即刻可查詢老爺閃購節網頁。

老爺酒店集團表示，往年固定在5月舉辦的KTF高雄國際旅展受疫情影響延期，許多購券的常客和趁便宜囤貨旅展券的民眾無處購買，因此集團首次獨家推出線上旅展「老爺閃購節」。因應疫情所改變的旅遊型態，11家飯店增加多項「期間特惠、平日限定」專案，是比以往的平日價再下殺折扣的商品，讓消費者平日出遊享更多優惠及安心。往年只在展場有滿額加贈的聯合餐飲券也首次開放線上購券「買10送1」的加碼活動，包含住宿和餐飲商品券的優惠效期都超過1年，讓消費者預先買便宜、日後隨時用都很划算。

凡購買老爺酒店集團2,900元聯合住宿券，6月底前持1或2張券即可悠遊五星度假飯店─礁溪老爺，使用1張可享雙人愜意一日遊行程，含2客早餐可任選雲天自助餐廳或岩波庭宜蘭廚房享用、雙人洞天風呂泡湯及2份醴泉酒吧輕鬆茶點；使用2張可入住礁溪老爺洋式標準套房一晚，再享早餐買一送一加購優惠，等於只要5,800元即可享五星奢華假期，鼓勵民眾平日出遊避開人群，又能以空前優惠價體驗人氣酒店。

除此，6月底前持券入住北投老爺、新竹老爺，不分平假日即贈2客早餐，如選擇入住傳藝老爺、台南老爺或台北老爺，可享假日不加價優惠，鄰近台北中山區觀光熱點的老爺會館台北南西則是推出續住加價500元的優惠，換算下來每晚含早餐只要1,700元。

「老爺閃購節」多樣人氣商品優惠效期皆逾1年、至明年5月31日止。像是超受歡迎的4,490元知本老爺雙人精緻客房住宿券，買10張再送1張，等於用3折優惠價即可享雙人一泊一食、下午茶及免費接駁，7月10日前連續使用2張入住2晚再加碼自助式晚餐1次。去年KTF高雄旅展詢問度超高的「礁溪X宜蘭傳藝雙老爺假期套券」，今年只要9,290元，較去年便宜700元，10月底前入住礁溪老爺，再送1,000元購物金，消費者不必等待實體旅展，超夯商品即刻買起來放。

老爺酒店集團自辦「老爺閃購節」祭出「滿額雙重抽大獎」，第一重4月21日至23日活動期間，單筆滿10,000元，天天抽出5張聯合住宿券，第二重於活動結束後，消費紀錄單筆滿額20,000元者再加碼抽出11家飯店的頂級套房住宿券，總價值超過20萬元，雙重中獎機會，買越多中獎機會越高，消費者可趁這波揪團買好買滿。

1,680元老爺聯合餐飲券，持券可於老爺集團飯店多達14家餐廳使用，行家最愛到台北老爺Le Cafe咖啡廳使用1張券即可享用2客自助午餐或晚餐。礁溪老爺原使用1張券可享雲天自助式午餐或岩波庭宜蘭廚房880元+10%午間套餐2客，6月底前周一至周五使用，免費升等為雲天自助式晚餐2客，現省逾500元，小資族可輕鬆享受斥資千萬升級的五星餐廳及美味料理。

(工商 )