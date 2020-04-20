海軍敦睦艦隊截至昨（19日）已累積24例新冠肺炎確診，是目前我國最大宗群聚感染，而且三艘軍艦共744名官兵，在下船後還在全台趴趴走。高雄市政府疫調後公布官兵活動地點共7處，而台中也有牛排館、飲料店表示，由於確診官兵曾到店內消費，所以決定自主管理店休14天，讓網友大讚是負責任的店家；但老闆也直言，衛生局只來消毒店面，且第一時間竟稱只是「防疫演練」，導致未能即時做出應變處置。

高雄市政府疫調後公布官兵活動地點共7處。（圖／翻攝照片）

新光三越台南西門店20日休館1日。（圖／臉書）

敦睦艦隊744名官兵下船後休假，在全台各地趴趴走；高雄市政府緊急於昨日晚間公布包含漢神巨蛋、瑞豐夜市、好市多等7個潮聚集的地點，表示都是確診官兵曾到訪的地方。台南市新光三越新天地也緊急消毒，並於今日休館1天；至於台北市政府尚未公布確診官兵在市內的足跡。

華得來飲料店自主休店14日。（圖／臉書）

歐奇牛排館自主休店14日。（圖／臉書）

於此同時，卻有兩間台中店家先後為此停業。沙鹿區的「歐奇牛排館」、沙鹿區的「華得來」飲料店紛紛在臉書發布公告，表示昨日下午衛生局人員到店面周邊消毒，「至晚間8、9點左右經衛生局通知，有確診者至本店消費」，甚至還有一間店是「親戚告知」才知道確診官兵曾上門，所以決定立刻關門且全面消毒，自主性暫停營業14日，至到5月3日。

歐奇牛排館老闆表示主動詢問衛生局為何消毒，但對方竟回「防疫演練」。（圖／臉書）

歐奇牛排館老闆表示，衛生局下午消毒店面的「周邊」、「門口」，而且當下並未告知確診官兵足跡，被詢問也只說是「防疫演練」，導致店面當時還繼續營業。老闆說：「他說是防疫演練，而且是消毒我們這段中山路，所以不知情，如果當下知道一定做出最適當的處置。」

網友看後紛紛大讚店家有責任感，「誠實的態度令人讚賞」、「希望你們撐過這次後繼續生意旺旺」、「休息是為了走更長遠的路」、「開始營業一定再去光顧」、「辛苦了！不是你們的疏失」、「期待14天後到貴店大吃過癮」。

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(中時電子報)