修杰楷與賈靜雯結婚後，生活十分幸福、不時在社群媒體上傳女兒萌照，卻很少貼出其他家人的照片。近日他外出騎自行車時，罕見PO出和哥哥的照片，還加碼曝光表姊的長相。許多網友看過照片後紛紛驚呼，表姊模樣竟跟賈靜雯十分相似，引起熱烈討論。

修杰楷19日在社群媒體上PO文寫道，曾被哥哥問要不要騎自行車？自己隨口回了一句，「都可以呀，不過我又沒車。」之後對方竟直接幫他租車還通知表姊帶他去買車衣裝備，表現非常積極，讓他不去都不行。因此，展開了修杰楷的「處女巡」，還分享心得表示被推入坑，似乎已經迷上騎車這項運動還難得的PO出兄弟合照。

修杰楷表姊神似賈靜雯。（圖／翻攝自ailin hsiang Instagram）

而另外一個引起網友討論的焦點，則是修杰楷的表姊。修杰楷除了曬兄弟照之外還在貼文中標註表姐的IG帳號。許多網友點進去觀看後，發現表姊長相居然神似賈靜雯，瘋狂留言，「表姐居然和你的賈老婆很像，真是一家人」、「表姐很美又很會騎車耶」。

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(中時電子報)