程男被壓制在地（翻攝自臉書／戴上容新北傳真）

46歲程男19日上午8時騎乘機車，行經新莊區中正路時，與後方陳男發生糾紛，程男在車道停下機車，手伸進車廂「撈很久」拿出甩棍衝向對方，未料卻被對方狠狠壓制在地；警方表示，現場查扣甩棍一支，雙方互控傷害，全案依法偵辦，另程男在車道驟停違反法規恐吃上最高2萬4千元罰單。

據了解，超車、拿出甩棍的程男為小攤商，23歲陳男為職業健身教練。程男19日載著友人，行經新莊中正路，在車陣中亂竄超越陳男機車，陳男被超車後驚嚇大喊「騎車小心點」，已發程男不滿。

程男立即在車道停車，請後座友人下車後，打開車廂「撈很久」才拿出甩棍衝向陳男，陳男身形壯碩，一手搶下不理智的程男手中甩棍，並立刻以壯碩身材壓制程男，程男在地板上苦苦求饒，直到附近路過好心路人上前阻攔，兩方才分開。

警方表示，獲報後立刻出勤，到場時兩人已結束衝突，兩人身上都有擦挫傷，雙方互控傷害外，警方另告發程男道路交通管理處罰條例43條1項4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰。

(中時 )