海軍磐石軍艦爆發群聚感染，累計已達24人確診新冠肺炎。對此，資深媒體人黃創夏認為，防疫期間，敦睦遠航不是問題，問題在於「防疫意識如此差勁」。他直言，連部隊都不會自我防衛保護了，如何能保護人民百姓？

海軍磐石軍艦24人確診，外界質疑國軍是否隱匿疫情。國民黨立委陳以信質疑，這次敦睦艦隊在疫情蔓延下還堅持出航，當初這項決定到底對不對？更加重要的漢光兵推不是都決定停辦？敦睦艦隊為何還非要出發不可？

黃創夏則在臉書指出，防疫期間，敦睦遠航不是問題，風狂雨驟丶地震海嘯，若解放軍夜襲，國軍照樣要出擊！他點出最大問題在於防疫意識如此差勁，他認為，連部隊都不會自我防衛保護了，如何能保護人民百姓？

網友則表示「這樣的國軍真令人擔心啊，應該要有人下台負責，而非只是道歉」、「政府跟百姓講防疫視同作戰，結果作戰單位卻防疫意識鬆散」、「希望不要再官僚，誠實面對，誠實說出當時決策的過程，用以改善未來的決定；誠實說出人員動向，用以追查疫情感染路徑」、「軍中還是長官凌駕專業」、「欺上瞞下，必須負責」、「醫官真的要重修了，疫情已三個月了，連這知識都沒危機意識也太差了」。

(中時電子報)