國民黨革實院長羅智強今早在臉書發文，稱讚很高興看到蔡英文總統也終於「轉彎」，在臉書不再用「武漢肺炎」，改用WHO的正式名稱「COVID-19」，呼籲綠營側翼跟著蔡總統一起「轉彎」！

羅智強也在臉書預告，明晚上八點會在他的臉書上PO出革實院「未來沙龍」首播馬英九談「新冠後的台灣」。

羅智強今早在臉書發文說，很高興看到蔡英文總統也終於「轉彎」， 4月8日是蔡總統最後一次在臉書用「武漢肺炎」，這中間她一直避談「病名」，直到4月16日，她終於「再次」提及病名，但用的是WHO 的正式名稱：「COVID-19」。

羅智強說，這一陣子來，有很多朋友勸他，說「1450」的帳號多，不要跟他們對著幹；說民進黨把是「仇中」、「防疫」二合一，難以逆轉；甚至還有極少數的網友，私訊說，就讓民進黨搞仇中，這樣北京才有藉口打壓台灣……。但他為什麼要執著呼籲，台灣官方不要用「武漢肺炎」？因為他看到了，兩岸「仇恨對撞」的後果，他知道台灣需要一個，敢向「仇中」氛圍挑戰的人。

他說，近一個月來，他頂著1450海嘯式的舔共紅帽、瘋狂霸凌，終於稍稍轉移了原本牢不可破的網路風向。柯文哲市長表態應該稱呼「新冠肺炎」，蔡英文總統也「從善如流」，在臉書上不再稱呼武漢肺炎。

羅智強說，兩岸之間「擦槍走火」的風險是確實存在的，身為國家領導人，蔡英文有責任做出正面的示範。真理，從來不是不辯自明；他看過太多1450「一千個帳號說謊，就變成真理」的傑作，要彰顯真理，就需要一個敢跟風向對抗的破口，才能讓陷入沉默螺旋的大眾，有了凝聚彼此的目標。

羅智強說，這也是為什麼，他必須要打造「網路自媒體」的原因，「自媒體」是一個核，透過這個核，他才能夠凝聚所有反對1450的力量。現在事實證明，從羅智強開始，到柯文哲，到蔡英文，不到一個月的時間，「仇中」的氛圍就已經動搖了。事在人為，而且絕對可為！至於過去一段時間，不講「武漢肺炎」就是舔共賣台、三字經連發的那些綠營側翼，他也喊話說：「歡迎你們，跟著蔡總統一起『轉彎』！」

(中時 )