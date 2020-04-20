上海報復性購房 買豪宅像搶白菜 10:152020/04/20 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月以來，上海推出的多個千萬級高端樓盤遭購房者熱搶。(葉文義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 從3月以來，上海推出的多個千萬級高端樓盤，如碧雲尊邸、綠地海珀外灘、新鴻基濱江凱旋門、中海匯德里等認，被購房者熱搶，買豪宅像搶白菜，報復性購房來了？ 券商中國報導，從3月全國70成房產成交資料看，房產市場正逐漸開閘、恢復生機，一線及二線城市恢復速度要明顯快於三線城市、銷售價格基本恢復至1月水準或優於1月。 部分城市如上海、深圳、南京與杭州3月二手房成交量已經明顯超過疫情高峰時候的1、2月水準，恢復至去年同期的75％。 (旺報 ) #城市 #上海 #房產 #豪宅 #白菜 也許您會感興趣 推薦閱讀 居家檢疫男陳冊打網咖 父憂房產遭拍急匯款 15:032020/04/16 社會 自己做頭家 深圳人均GDP衝第一 04:092020/04/17 焦點新聞 高雄美術帝國 至尊豪宅藝術饗宴 04:102020/04/17 產業特刊 靜心新貴挑高小豪宅 品味文山 01:062020/04/18 生活新聞 520檔 度假豪宅成亮點 04:102020/04/18 財經焦點 楊丞琳一日生活曝光 小豪宅內部激似樣品屋 21:062020/04/18 娛樂 高德Q1報告：陸近7成城市擁堵恢復去年90％ 03:122020/04/19 兩岸 線上看屋 直播帶貨吹進房產圈 04:102020/04/20 焦點新聞 去年北市10豪宅 賠售逾千萬 04:102020/04/20 財經要聞 熱錢尋出口 七期豪宅預售夯 04:102020/04/20 產業．科技 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 - 焦點新聞 - 旺報 武漢2醫生新冠康復後臉變黑？ 專家這樣解釋 - 兩岸 美國會推新冠疫情法案 對陸提起求償訴訟 - 兩岸 法媒：法國收到逾4億片口罩 多數來自大陸 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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