從3月以來，上海推出的多個千萬級高端樓盤，如碧雲尊邸、綠地海珀外灘、新鴻基濱江凱旋門、中海匯德里等認，被購房者熱搶，買豪宅像搶白菜，報復性購房來了？

券商中國報導，從3月全國70成房產成交資料看，房產市場正逐漸開閘、恢復生機，一線及二線城市恢復速度要明顯快於三線城市、銷售價格基本恢復至1月水準或優於1月。

部分城市如上海、深圳、南京與杭州3月二手房成交量已經明顯超過疫情高峰時候的1、2月水準，恢復至去年同期的75％。

(旺報 )