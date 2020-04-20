大陸黑龍江省因從俄羅斯入境確診新冠肺炎病例多起，全力防堵除從陸海空入境者之外，也要防止非法入境管道。據綏芬河市政府網站消息，綏芬河市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部發布第二十五號通告，決定在疫情防控期間實行有獎舉報，舉報線索查證屬實的，每條線索給予人民幣2000元（約合新台幣8500元）獎勵，具有重大貢獻的關鍵資訊，獎勵人民幣3000元（約新台幣12740元）。

通告中列出舉報的內容：

一是隱瞞、謊報病情或旅居史、密切接觸人員等信息，或違反隔離治療相關規定，擅離隔離區域、出入公共場所，故意傳播疫情危害公共安全的行為。

二是近期出現發熱、咳嗽、乏力、腹瀉等症狀，未主動告知者。

三是私自接納非法入境人員居住，刻意隱瞞不報。

四是與感染人員接觸但未如實報告或刻意隱瞞者。

五是違反取消集聚性活動規定，違規擅自舉辦酒席、聚餐聚會等活動。

六是出現健康碼顯示黃碼、紅碼人員進出卡口沒有阻攔報告者。

通告指出，多人舉報同一對象以最先舉報者為獎勵對象，不過惡意舉報者將依法追究法律責任。

(旺報 )